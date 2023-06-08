Спецпредставитель ЕС прибыл в Азербайджан

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в четверг прибыл с визитом в Азербайджан.

«Рад вернуться в Азербайджан. Интересные встречи сегодня, жду завтрашних хороших обсуждений», - написал Клаар в твиттере.

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