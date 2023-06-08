Спецпредставитель ЕС прибыл в Азербайджан

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар в четверг прибыл с визитом в Азербайджан.
«Рад вернуться в Азербайджан. Интересные встречи сегодня, жду завтрашних хороших обсуждений», - написал Клаар в твиттере.
Отдел новостей
Узбекистан предлагает создать транспортный коридор из Беларуси в Пакистан
ЛУКОЙЛ победил в аукционе на Шулгановский участок углеводородов в Башкортостане
Marks & Spencer откажется от маркировки срока годности на молоке для сокращения отходов
Казахстан, РФ и Узбекистан создают Евразийский Альянс горных курортов со штаб-квартирой в Алматы
Отрицательное сальдо взаимных туристических услуг Азербайджана в I кв. превысило $4,6 млн
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев утвердил Госпрограмму развития Нахчывана до 2028г
Левые во французском парламенте выдвинут новый вотум недоверия премьер-министру
На Кубе может появиться китайская база электронного слежения
Главы правительств стран СНГ подписали в Сочи пакет документов о сотрудничестве
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
ТуранБанк продолжает поддерживать программу самозанятости населения
В Yelo Bank проведен “День здоровья”
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС