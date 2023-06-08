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Спорт 08.06.2023 22:43

Катарский шейх подал финальную заявку на покупку «Манчестер Юнайтед» за $7,5 млрд

Шейх Джасим бен Хамад Аль-Тани, председатель правления Qatar Islamic Bank и сын бывшего премьер-министра Катара, на этой неделе направил пятую, финальную заявку на покупку английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед", сообщает газета The Guardian.

Если улучшенное предложение о приобретении 100% акций команды не более чем за 6 млрд стерлингов фунтов ($7,53 млрд) не будет принято, Аль-Тани в пятницу выйдет из переговоров.

Катарский банкир и его советники разочарованы затянувшимся процессом, пишет газета. Собственники "Манчестер Юнайтед" - американская семья Глейзеров - продают клуб с ноября прошлого года.

Ранее сообщалось, что Глейзеры хотят получить именно 6 млрд фунтов.

Заявки на покупку "Манчестер Юнайтед" также подавали глава химической компании Ineos Джим Рэтклифф и финский предприниматель Томас Зиллиакус.

Котировки акций управляющей клубом компании Manchester United на торгах в Нью-Йорке в четверг снижаются на 1%. За последние 12 месяцев ее капитализация выросла на 55,4%, до $3,09 млрд.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФУТБОЛ, КЛУБ, ПОКУПКА


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