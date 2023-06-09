Саудовский кронпринц на фоне разногласий с Вашингтоном осенью 2022 года грозил США экономическим уроном

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман говорил о возможности причинить экономический ущерб США и пересмотреть отношения стран из-за спора Эр-Рияда и Вашингтона по нефтяной тематике осенью 2022 года, сообщает The Washington Post со ссылкой на документ американской разведки.
"Прошлой осенью президент США Джо Байден обещал последствия для Саудовской Аравии из-за ее решения сократить добычу нефти - на фоне высоких цен на энергию и приближающихся промежуточных выборов в США. Саудовское правительство выступало вежливо в защиту своего решения - публично", - напоминает газета.
"Однако согласно секретному документу, попавшему в распоряжение The Washington Post, кронпринц Мухаммед бин Салман угрожал фундаментальным образом изменить отношения США и Саудовской Аравии и причинить значительные экономические издержки, если США предпримут меры в связи с сокращением нефтяной добычи", - отмечает издание.
Данный документ оказался среди прочих, оказавшихся в распоряжении общественности из-за недавней масштабной утечки в США секретных данных. При этом неясно, озвучивал ли кронпринц прямо такие угрозы американским официальным лицам, или о его словах стало известно благодаря перехвату электронной разведкой.
Предположительно принц также заявлял, что "не хочет более вести дела с администрацией США".
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