Германия в январе-апреле импортировала из Азербайджана нефти на 166 млн евро

Германия в январе-апреле 2023 года импортировала из Азербайджана 269,523 тыс. тонн нефти (спад в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022г) на 165,677 млн евро (спад в 2,8 раза).

Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщили в Федеральном статистическом управлении ФРГ (Destatis).

По данным Destatis, Германия в январе импортировала из Азербайджана 69,573 тыс. т нефти на 42,713 млн евро, феврале - 130,155 тыс. т на 80,579 млн евро, марте - 43,466 тыс. т на 26,917 млн евро, апреле – 26,329 тыс. т на 15,468 млн евро.

Р.Керимов