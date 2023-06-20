Азербайджан в январе-апреле экспортировал около 722 кг золота

Азербайджан в январе-апреле 2023 года экспортировал на мировые рынки 721,8 кг золота, что на 6,5% ниже показателя января-апреля 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомстате.
Стоимость экспортированного золота оценивается в $44 млн 563,73 тыс. (спад на 6,8%).
Серебра из Азербайджана в отчетный период экспортировано 1 тыс. 414,9 кг (спад на 10,3%) на $1 тыс. 56,16 тыс. (спад на 17,2%).
Весь объем экспорта золота и 1 тыс. 376,9 кг серебра на $1 млн 18,16 тыс. в отчетный период пришелся на Швейцарию. Остальная часть серебра в объеме 38 кг на $38 тыс. была экспортирована в ОАЭ.
Азербайджан в 2022 году экспортировал на мировые рынки 5 тыс. 482,68 кг золота (спад на 9,9% от показателя 2021 года) на сумму $185 млн 249,68 тыс. (спад на 8,5%).
Серебра из Азербайджана в 2022г экспортировано 5 тыс. 449,41 кг (рост на 82,8%) на $3 млн 822,39 тыс. (рост на 73,3%).
Добыча золота в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%. В настоящее время Anglo Asian Mining PLC владеет правами на разработку в Азербайджане 8 контрактных площадей.
Кроме этого, добычей золота занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Н.Аббасова
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