В МИД РФ не исключили возможности тайных переговоров Ирана и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США и Иран действительно ведут переговоры по ядерной программе, однако подчеркнул важность возвращения Вашингтона к выполнению резолюции 2231.

"Все тайное когда-нибудь станет явным, это очевидно. Мы в прошлом сталкивались с тем, когда США и ИРИ проводили опосредованные контакты в закрытом режиме. Нельзя исключать, что подобные контакты имеют место и сейчас", - сказал он журналистам в Сочи.

Ранее в СМИ появились сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном по выработке временного соглашения по ядерной программе.

"В целом западная группа, не только США, но "евротройка", так называемая, под надуманными предлогами осуществляют нападки на Тегеран, продолжают санкционную политику в то время как СВПД полностью готов к восстановлению, здесь просто нужно проявить политическую волю, которой пока нет", - резюмировал замминистра.