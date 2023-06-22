В МИД РФ не исключили возможности тайных переговоров Ирана и США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил, что США и Иран действительно ведут переговоры по ядерной программе, однако подчеркнул важность возвращения Вашингтона к выполнению резолюции 2231.
"Все тайное когда-нибудь станет явным, это очевидно. Мы в прошлом сталкивались с тем, когда США и ИРИ проводили опосредованные контакты в закрытом режиме. Нельзя исключать, что подобные контакты имеют место и сейчас", - сказал он журналистам в Сочи.
Ранее в СМИ появились сообщения о якобы ведущихся переговорах между США и Ираном по выработке временного соглашения по ядерной программе.
"В целом западная группа, не только США, но "евротройка", так называемая, под надуманными предлогами осуществляют нападки на Тегеран, продолжают санкционную политику в то время как СВПД полностью готов к восстановлению, здесь просто нужно проявить политическую волю, которой пока нет", - резюмировал замминистра.
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