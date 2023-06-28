Венгрия согласна на смягчение режима агроторговли с Украиной, но настаивает на продлении сроков ограничений

Еврокомиссии следует продлить ограничения на поставки украинской агропродукции в пять соседних с Украиной стран ЕС до конца 2023 года, но список запрещенных к ввозу агрокультур можно сократить до двух позиций - подсолнечника и кукурузы, считает министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь.

Такое заявление Надь сделал в Люксембурге после заседания Совета по сельскому хозяйству и рыболовству ЕС, сообщает министерство сельского хозяйства Венгрии.

Запрет ЕС на импорт четырех культур - пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника из Украины в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Болгарию, чей агросектор больше других европейских стран пострадал от наплыва агропродукции из Украины, вступил в силу 2 мая и заменил односторонние решения о запрете импорта, введенные этими граничащими с Украиной странами. При этом транзит этих агрокультур по их территории разрешен. Первоначально запрет действовал до 5 июня, но потом был продлен до 15 сентября. Вместе с тем, в ЕС звучат мнения о необходимости дальнейшего продления запрета.

"Запрет на импорт (агрокультур из Украины - ИФ) имеет смысл с экономической точки зрения только в том случае, если он продлится, как минимум, до сбора урожая и хранения нового урожая. В случае с пшеницей и рапсом это можно сделать до 15 сентября, но не в случае с кукурузой и подсолнечником. Поэтому логичным шагом станет продление запрета ЕС на импорт до 31 декабря, по крайней мере, для этих двух продуктов", - процитировала слова Надя пресс-служба Минсельхоза Венгрии.

Перед началом встречи европейских аграрных министров в Люксембурге руководители аграрных ведомств Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии согласились, что сотрудничество и отстаивание общей позиции по-прежнему очень важны в отношении Брюсселя.

Венгерский министр также сообщил, что инициировал проведение переговоров с французскими и немецкими коллегами-министрами, чтобы обсудить сбои на рынке, вызванные украинским зерном, которые создают проблемы в повседневной жизни. "Цель этих переговоров - поиск общеевропейских решений", - отмечает венгерское аграрное ведомство.

Надь пояснил, что ЕС нужно подготовиться к присутствию украинской сельхозпродукции на европейском рынке в долгосрочной перспективе, поэтому "необходимо найти комплексные, долгосрочные решения".

Венгерский министр убежден, что украинская сельхозпродукция должна поставляться на рынки стран третьего мира, где она традиционно присутствовала еще до конфликта в Украине. Обеспечив поставки украинского зерна в эти регионы, можно предотвратить продовольственный кризис и, соответственно, миграционный кризис.

Дальнейшие действия Брюсселя в отношении агроэкспорта из Украины, по мнению Надя, необходимо направить на обеспечение функционирования "коридоров солидарности", согласно их первоначальной цели.

В Венгрии считают, что Европейская комиссия должна ввести прогрессивную субсидию на оплату транзитных перевозок. "Необходимо добиться того, чтобы мы могли перевозить украинскую сельхозпродукцию как можно дальше от границы, не только на внутренние рынки союза, но и в порты Европы, чтобы она могла дойти до нуждающихся стран", - подчеркнул Надь.

По его мнению, Европе следует "открывать новые морские порты", чтобы иметь возможность транспортировать украинское зерно в максимальном объеме по традиционным морским путям.

"В последнее время только небольшая часть украинской сельхозпродукции перевозится морем, остальное идет в Европу через нас, пять стран. Это также показывает, насколько сильно меняются внутренние рынки в результате неограниченного поступления украинской сельхозпродукции в Европу", - резюмировал глава венгерского аграрного ведомства.

Проблемы у сельхозпроизводителей, связанные с избытком украинского зерна и другой сельхозпродукции на рынках стран Восточной Европы, начались в первые месяцы 2023 года. Во многом их спровоцировала временная отмена со стороны ЕС таможенных пошлин на импорт зерна и масличных культур из Украины. В связи с этой мерой Брюсселя импорт агропродукции из Украины в приграничные государства существенно вырос.

Украинская продукция, в частности, зерно, подсолнечник, яйца, мясо птицы, сахар, яблоки и яблочный сок, ягоды, мука, мед и макароны в беспрецедентных количествах начала оседать на прилавках в этих странах, что привело к резкому падению цен и сильно ударило по фермерам в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии.