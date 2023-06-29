Миллер обсудил с вице-премьером Казахстана организацию транзита газа в Узбекистан

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер провел рабочую встречу с первым вице-премьером Казахстана Романом Скляром, сообщила российская компания.
"На встрече была дана высокая оценка ходу развития сотрудничества. Стороны обсудили актуальные вопросы и перспективы взаимодействия, в том числе в сфере транспортировки и поставок газа", - пишет "Газпром".
Как сообщалось, ранее в июне в ходе ПМЭФ-2023 "Газпром" и АО "НК "QazaqGaz" (ранее АО "НК КазТрансГаз") подписали договор на оказание услуг по транспортировке российского природного газа по территории Казахстана для потребителей Узбекистана.
Тогда же АО "УзГазтрейд" и ООО "Газпром экспорт" заключили договор купли-продажи газа сроком на два года. В рамках соглашения ожидаются с 1 октября поставки газа в объёме 9 млн кубометров в сутки, годовой объем контракта - 2,8 млрд куб. м. Для обеспечения поставок газа по магистральному газопроводу "Средняя Азия - Центр" предусмотрено строительство новых газоизмерительных станций на территории Узбекистана для поставок газа в реверсном режиме транзитом через Казахстан. В газотранспортной системе Узбекистана намечена замена трех единиц газоперекачивающего оборудования, капитальный ремонт и восстановительные работы на 11 единицах разного газоперекачивающего оборудования, а также строительство 22 км новых магистральных газопроводов и ремонт 56 км газопроводов.
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