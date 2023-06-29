Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе в четверг.
«29 июня в 18:10 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Ходжалинского района», - отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли "адекватные ответные меры".
Кроме того, армянские НВФ попытались установить перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов долговременные фортификационные сооружения.
"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.
Х.Насирзаде
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