Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе в четверг.

«29 июня в 18:10 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Ходжалинского района», - отмечается в сообщении.





В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли "адекватные ответные меры".





Кроме того, армянские НВФ попытались установить перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов долговременные фортификационные сооружения.





"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.





Х.Насирзаде