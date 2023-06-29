Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

28.06 $/bbl +/- WTI 69.56 +1.86 Brent 74.03 +1.77

Оборона 29.06.2023 19:45

Армянские НВФ открыли огонь по позициям ВС Азербайджана в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана сообщило об очередном обстреле позиций азербайджанской армии со стороны армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Карабахском регионе в четверг.

«29 июня в 18:10 члены армянских НВФ на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции ВС Азербайджана, расположенные в направлении Ходжалинского района», - отмечается в сообщении.


В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии на указанном направлении приняли "адекватные ответные меры".


Кроме того, армянские НВФ попытались установить перед позициями азербайджанской армии в направлении Шушинского и Физулинского районов долговременные фортификационные сооружения.


"В результате неотложных мер, принятых нашими подразделениями, работы были немедленно остановлены", - отмечается в сообщении Минобороны Азербайджана.


Х.Насирзаде


Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИНОБОРОНЫ, АРМЕНИЯ, ОБСТРЕЛ


Похожие новости


Армянcкие военные и НВФ вновь подвергли обстрелу позиции Азербайджана - Минобороны В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле завода в Араздейене со стороны ВС Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване - Минобороны Азербайджана В Баку опровергли заявление Еревана об обстреле армянских позиций на границе Армянcкие военные и НВФ вновь подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии - Минобороны Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле гражданской инфраструктуры в Араздейене со стороны ВС Азербайджана В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций со стороны ВС Азербайджана ВС Армении подвергли обстрелу азербайджанские позиции в Нахчыване – Минобороны Азербайджана В Баку опровергли информацию Еревана об обстреле армянских позиций на границе со стороны ВС Азербайджана

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az