С 26 июня ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к «зерновой сделке»

Совместный координационный центр (СКЦ) с 26 июня не выдал разрешения на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу, заявил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Хак.
"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к черноморской зерновой инициативе с 26 июня, притом, что в СКЦ подали 29 заявок", - сказал Хак на брифинге.
Он заявил, что в случае если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах "застрянут миллионы тонн продовольствия" до 17 июля, когда истекает срок действия сделки.
По данным Хака, в настоящее время лишь 13 судов осуществляют деятельность в рамках "зерновой сделки": они либо находятся в украинских портах, либо следуют в Стамбул или из него.
"Стороны сделки должны обеспечить, чтобы больше сухогрузов проходили через морской гуманитарный коридор, который является спасением для глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель генсека.
15 июня СКЦ сообщил, что в рамках зерновой инициативы из Украины вывезли более 31,9 млн тонн агропродукции. Этот объем включает 625 169 тонн зерна, экспортированного на сухогрузах, которые зафрахтовала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.
По данным СКЦ, с 25 мая количество инспекций судов значительно снизилось. С 1 по 4 июня СКЦ инспекций не проводил, так как стороны не могли прийти к договоренностям.
Отмечается, что черноморская зерновая инициатива предусматривает также экспорт удобрений, в том числе аммиака. Однако до сих пор экспорта этой продукции не осуществлялось.
"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.
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