Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8521 RUR   0.0201 GBR   2.1613 TRY   0.0674

Цена на нефть

29.06 $/bbl +/- WTI 69.86 +0.30 Brent 74.34 +0.31

Дальнее зарубежье 30.06.2023 23:15

С 26 июня ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к «зерновой сделке»

Совместный координационный центр (СКЦ) с 26 июня не выдал разрешения на присоединение к черноморской зерновой инициативе ни одному новому сухогрузу, заявил в пятницу представитель генсека ООН Фархан Хак.

"Мы с обеспокоенностью отмечаем, что ни одному новому сухогрузу не разрешили присоединиться к черноморской зерновой инициативе с 26 июня, притом, что в СКЦ подали 29 заявок", - сказал Хак на брифинге.

Он заявил, что в случае если новые суда не смогут участвовать в инициативе, в портах "застрянут миллионы тонн продовольствия" до 17 июля, когда истекает срок действия сделки.

По данным Хака, в настоящее время лишь 13 судов осуществляют деятельность в рамках "зерновой сделки": они либо находятся в украинских портах, либо следуют в Стамбул или из него.

"Стороны сделки должны обеспечить, чтобы больше сухогрузов проходили через морской гуманитарный коридор, который является спасением для глобальной продовольственной безопасности", - сказал представитель генсека.

15 июня СКЦ сообщил, что в рамках зерновой инициативы из Украины вывезли более 31,9 млн тонн агропродукции. Этот объем включает 625 169 тонн зерна, экспортированного на сухогрузах, которые зафрахтовала Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН.

По данным СКЦ, с 25 мая количество инспекций судов значительно снизилось. С 1 по 4 июня СКЦ инспекций не проводил, так как стороны не могли прийти к договоренностям.

Отмечается, что черноморская зерновая инициатива предусматривает также экспорт удобрений, в том числе аммиака. Однако до сих пор экспорта этой продукции не осуществлялось.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ООН, ЗЕРНО, ИНИЦИАТИВА, СУХОГРУЗЫ


Похожие новости


ООН напряженно работает над сохранением "зерновой сделки" - Гутерриш Гутерриш приветствовал продление РФ черноморской инициативы на два месяца Консультации по черноморской зерновой инициативе до 18 мая продолжатся на техническом уровне - ООН Почти 30 млн тонн украинского продовольствия экспортировано в рамках "зерновой сделки" Возобновлены инспекции судов в рамках зерновой сделки - ООН ООН подтверждает продление черноморской зерновой инициативы В ООН заявляют, что делают все возможное для выполнения всех аспектов стамбульской зерновой сделки Генсек ООН призвал продлить «зерновую сделку» Гутерриш обсудит в Украине зерновую сделку Генсек ООН назначил нового координатора по Черноморской зерновой инициативе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az