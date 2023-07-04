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Дальнее зарубежье 04.07.2023 13:04

Армия Израиля может скоро завершить операцию на Западном берегу реки Иордан

Израильские военные ведут антитеррористическую операцию на Западном берегу реки Иордан эффективнее, чем ожидала разведка, и могут завершить выполнение задач в ближайшие дни, сообщает The Jerusalem Post.

"Представитель армии обороны Израиля бригадный генерал Даниэль Хагари заявил, что масштабная военная операция в Дженине может окончиться ранее ожидаемого, даже в течение ближайших дней", - говорится в публикации.

По словам генерала, военные выполнили большинство поставленных перед ними задач, при этом сопротивление противника и другие проблемы оказались меньше, чем предполагала разведка. В первый день армия обороны Израиля уничтожила или нейтрализовала около десятка командных центров противника, складов с вооружениями и взрывчаткой.

Кроме того, беспилотники уничтожили еще 20 объектов. Спецподразделение армии обороны Израиля "Маглан", десантники, территориальная бригада "Менаше", сотрудники общей службы безопасности (Шабак) нейтрализовали ряд других целей.

Хагари также сообщил, что израильские силы арестовали 120 человек, подозреваемых в причастности к терроризму. Он отметил, что в центре лагеря беженцев в Дженине остаются 10 целей, которыми должны заняться военные.

Накануне армия обороны Израиля провела масштабную антитеррористическую операцию в городе Дженин. Высокопоставленный правительственный чиновник Израиля назвал целью масштабной операции "покончить с ролью Дженина как города-убежища для террористов, и она продлится столько, сколько потребуется".

Палестинские СМИ сообщили о погибших и раненых в результате ряда ударов израильской армии. Палестинское военизированное движение "Исламский джихад" назвало израильскую операцию резней и обещало дать на нее ответ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ОПЕРАЦИЯ, СРОКИ


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