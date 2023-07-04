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Регион 04.07.2023 14:19

В Грузии рассчитывают получить статус кандидата на вступление в ЕС в декабре

В Грузии надеются на получение в декабре статуса страны кандидата по вступлению в Евросоюз, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.

"Грузия выполнила все 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса. В этом случае нет даже одной причины, чтобы нам не предоставили статус кандидата. Все это документально подтверждено", - сказал Кобахидзе во вторник на брифинге.

При этом он отметил, что в декабре в Брюсселе будет принято политическое решение по Грузии, которое непредсказуемо и риски высоки с учетом принятия решения при полном консенсусе всех стран членов ЕС.

"Если нам откажут в предоставлении статуса, это будет плохой сигнал", - сказал Кобахидзе, отметив, что Грузия была достойна получить статус страны кандидата вместе Украиной и Молдавией еще в прошлом году, но "год назад в Брюсселе по отношению к нам было принято несправедливое решение".

В июне руководители ЕС заявили, что Грузия для получения статуса пока выполнила всего три из 12 рекомендаций Еврокомиссии.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЕС, ВСТУПЛЕНИЕ, СТАТУС


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