Путин и Пашинян обсудили Карабах и ситуацию вокруг Лачинской дороги

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.
Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.
Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация вокруг Карабахского региона Азербайджана, включая Лачинскую дорогу.
"Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.
Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.
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