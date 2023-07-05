Путин и Пашинян обсудили Карабах и ситуацию вокруг Лачинской дороги

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля. Разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация вокруг Карабахского региона Азербайджана, включая Лачинскую дорогу. "Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении. Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией. "Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.

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