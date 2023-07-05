Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8476 RUR   0.0189 GBR   2.159 TRY   0.0654

Цена на нефть

04.07 $/bbl +/- WTI 71.32 +1.53 Brent 76.25 +1.60

Регион 05.07.2023 17:11

Путин и Пашинян обсудили Карабах и ситуацию вокруг Лачинской дороги

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с премьером Армении Николом Пашиняном, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

Как сообщила пресс-служба Кремля, обсуждалась ситуация вокруг Карабахского региона Азербайджана, включая Лачинскую дорогу.

"Подчеркнуто принципиально важное значение последовательной реализации всего комплекса договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана 2020-2022 годов", - говорится в сообщении.

Президент России подтвердил готовность российской стороны и далее оказывать практическое содействие в выработке мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

"Условлено о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, КОНТАКТЫ


Похожие новости


Замглавы МИД РФ и посол Армении в Москве обсудили ситуацию на Южном Кавказе Пашинян и Оверчук обсудили процесс разблокирования транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Пашинян заявляет о прогрессе, достигнутом рабочей группой по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе Оверчук: имеется существенный прогресс в вопросе разблокирования коммуникаций между Баку и Ереваном Москва учитывает позицию Еревана по конфликту вокруг Украины - Песков В Москве проходит встреча вице-премьеров РФ, Азербайджана и Армении Вице-премьеры Азербайджана, Армении и РФ обсудят в пятницу в Москве разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе Баку, Москва и Ереван согласовали проведение в ближайшее время встречи на уровне вице-премьеров Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России могут на этой неделе провести встречу в Москве Песков заявляет о возможности выйти на подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном в обозримой перспективе

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az