Генсек ОПЕК уверен в правильности недавнего решения сократить добычу нефти

ОПЕК+ не беспокоится о недостаточной реакции рынка на недавнее решение о сокращениях добычи нефти, сообщил журналистам генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс на 8-м Международном семинаре ОПЕК в Вене.

"Нет, мы очень спокойны. Мы уверены, что фундаментальные факторы возьмут верх. Почему мы должны паниковать? Мы уверены в своем решении", - подчеркнул он.

Аль-Гайс напомнил, что в 2023 году ожидается рост спроса на нефть на 2,3 млн баррелей в сутки к 2022 году, а также рост поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК.

"Тяжело сказать, есть ли сейчас баланс на рынке, мы смотрим на уровень коммерческих запасов в странах ОЭСР, сравниваем со средним пятилетним уровнем (за 2015-2019 годы - ИФ)", - сказал он.

Аль-Гайс не считает "странным" решение о сокращении добычи. "Все знают, что в первом полугодии был большой профицит на рынке по многим причинам - из-за замедления роста мировой экономики, несбывшихся ожиданий восстановления экономики Китая после пандемии", - подчеркнул генсек ОПЕК.

Он подчеркнул, что свободные производственные мощности ограничены. При этом решение о сокращении добычи позволит иметь больше производственных мощностей и не допустить шока предложения, который имел место в прошлом.