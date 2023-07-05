Генсек ОПЕК уверен в правильности недавнего решения сократить добычу нефти

ОПЕК+ не беспокоится о недостаточной реакции рынка на недавнее решение о сокращениях добычи нефти, сообщил журналистам генеральный секретарь организации Хайсам аль-Гайс на 8-м Международном семинаре ОПЕК в Вене.
"Нет, мы очень спокойны. Мы уверены, что фундаментальные факторы возьмут верх. Почему мы должны паниковать? Мы уверены в своем решении", - подчеркнул он.
Аль-Гайс напомнил, что в 2023 году ожидается рост спроса на нефть на 2,3 млн баррелей в сутки к 2022 году, а также рост поставок со стороны стран, не входящих в ОПЕК.
"Тяжело сказать, есть ли сейчас баланс на рынке, мы смотрим на уровень коммерческих запасов в странах ОЭСР, сравниваем со средним пятилетним уровнем (за 2015-2019 годы - ИФ)", - сказал он.
Аль-Гайс не считает "странным" решение о сокращении добычи. "Все знают, что в первом полугодии был большой профицит на рынке по многим причинам - из-за замедления роста мировой экономики, несбывшихся ожиданий восстановления экономики Китая после пандемии", - подчеркнул генсек ОПЕК.
Он подчеркнул, что свободные производственные мощности ограничены. При этом решение о сокращении добычи позволит иметь больше производственных мощностей и не допустить шока предложения, который имел место в прошлом.
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