Абдоллахиан ожидает, что его беседа с президентом Алиевым откроет новую страницу в отношениях Азербайджана и ИРИ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан назвал конструктивной и плодотворной встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
"В Баку у меня состоялась конструктивная, продолжительная и плодотворная встреча с уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается, что этот откровенный разговор откроет новую страницу в отношениях двух дружественных, братских и соседних стран (Азербайджана и Ирана - ИФ) и разочарует их недоброжелателей", - написал он в твиттере.
Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.
Р.Керимов
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