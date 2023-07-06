Абдоллахиан ожидает, что его беседа с президентом Алиевым откроет новую страницу в отношениях Азербайджана и ИРИ

Министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан назвал конструктивной и плодотворной встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

"В Баку у меня состоялась конструктивная, продолжительная и плодотворная встреча с уважаемым президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Ожидается, что этот откровенный разговор откроет новую страницу в отношениях двух дружественных, братских и соседних стран (Азербайджана и Ирана - ИФ) и разочарует их недоброжелателей", - написал он в твиттере.

Как сообщалось ранее, президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду принял министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана.

Р.Керимов