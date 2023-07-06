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Дальнее зарубежье 06.07.2023 18:45

Столтенберг надеется до саммита в Вильнюсе устранить препятствия на пути Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется в ближайшие дни согласовать с Турцией вопрос о вступлении Швеции в организацию.

"Мы добились прогресса. Считаю возможным принятие решения (по кандидатуре Швеции - ИФ) к саммиту", - сказал он в четверг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии. Эта встреча как раз была посвящена вопросу о присоединении Швеции к альянсу.

При этом генсек признал, что "еще предстоит проделать определенную работу". По его словам, стороны займутся как раз этим на ближайших выходных. А в понедельник, по словам Столтенберга, он проведет встречу с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и премьера Швеции Ульфа Кристерссона.

"Наша главная цель - согласовать все к саммиту. Однако гарантий того, что это получится, нет", - предупредил генсек НАТО. Он отметил, что цель - добиться к саммиту не самой ратификации, а принципиального согласия властей Турции ратифицировать присоединение Швеции к НАТО.

Турция и Венгрия - единственные страны, еще не ратифицировавшие вступление Швеции в НАТО. Анкара добивается от Стокгольма, среду прочего, более жесткой борьбы против курдских группировок, которых турецкая сторона считает террористическими.

Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

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Тэги: НАТО, ШВЕЦИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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