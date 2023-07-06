Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей - до 219,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, до 113,4 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 400 тыс. баррелей, до 42,8 млн баррелей.