Запасы нефти в США за неделю снизились на 1,5 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,5 млн баррелей - до 452,2 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.
Товарные запасы бензина снизились на 2,5 млн баррелей - до 219,5 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, до 113,4 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозировали сокращение резервов нефти на 3,6 млн баррелей, бензина - на 1,7 млн баррелей, дистиллятов - на 700 тыс. баррелей.
Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 400 тыс. баррелей, до 42,8 млн баррелей.
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