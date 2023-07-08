ЕС приветствовал завершение уничтожения химоружия США

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приветствовал завершение в США ликвидации химического оружия.

"Европейский союз приветствует информацию о том, что 7 июля Соединенные Штаты добились полного уничтожения своих запасов химического оружия. Ликвидация была завершена до запланированного срока, установленного на сентябрь, безопасным и экологически надежным способом", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.

Боррель поблагодарил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее команду, проверявшую на месте уничтожение, за профессиональную работу в этом контексте.

По словам главы дипломатии ЕС, завершение работ по уничтожению знаменует важную веху в осуществлении Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после ее вступления в силу.

"Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения. ЕС будет и впредь оказывать твердую политическую и финансовую поддержку ее реализации, уделяя особое внимание предотвращению повторного появления химического оружия и борьбе с безнаказанностью его применения", - говорится в документе.

Ранее было объявлено о завершении в США процесса ликвидации задекларированных арсеналов химоружия на военном складе в Кентукки. Американские СМИ сообщили, что в рамках конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.

Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года.