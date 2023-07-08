ЕС приветствовал завершение уничтожения химоружия США

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель приветствовал завершение в США ликвидации химического оружия.
"Европейский союз приветствует информацию о том, что 7 июля Соединенные Штаты добились полного уничтожения своих запасов химического оружия. Ликвидация была завершена до запланированного срока, установленного на сентябрь, безопасным и экологически надежным способом", - говорится в коммюнике, опубликованном в субботу в Брюсселе.
Боррель поблагодарил Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) и ее команду, проверявшую на месте уничтожение, за профессиональную работу в этом контексте.
По словам главы дипломатии ЕС, завершение работ по уничтожению знаменует важную веху в осуществлении Конвенции о запрещении химического оружия через 25 лет после ее вступления в силу.
"Конвенция является ключевым элементом международной архитектуры нераспространения и разоружения. ЕС будет и впредь оказывать твердую политическую и финансовую поддержку ее реализации, уделяя особое внимание предотвращению повторного появления химического оружия и борьбе с безнаказанностью его применения", - говорится в документе.
Ранее было объявлено о завершении в США процесса ликвидации задекларированных арсеналов химоружия на военном складе в Кентукки. Американские СМИ сообщили, что в рамках конвенции о запрещении химического оружия США нужно было завершить данный процесс до 30 сентября 2023 года.
Конвенция о запрещении химического оружия (КЗХО) вступила в силу 29 апреля 1997 года.
Посол Таджикистана завершил дипмиссию в Азербайджане
Азербайджан и Россия провели в Москве заседание МПК
Решение Международного суда подтверждает право Азербайджана на контроль своих границ - МИД
Азербайджан планирует поставлять Таджикистану нефть на переработку
Азербайджан и Украина согласовали квоты на грузоперевозки на 2024г
BDU направит свыше 3,3 млн манатов на установку систем для защиты от пожара
Маск после запуска аналога Twitter заявил о неприемлемости «нечестной игры»
Суд в Азербайджане приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух армянских военных - членов диверсионной группы
Правительство Азербайджана создало комиссию для мониторинга на свалке отходов на территории села Сеюдлю в Гедабеке
Власти Азербайджана оценили слабые и сильные стороны экономики Нахчывана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Завтра в Бакинской высшей школе нефти состоится Выпускной вечер
«Nar» приглашает молодежь усовершенствовать свои ораторские навыки
Легко вносите средства на счета Yelo Bank с помощью ExpressPay
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку с 31 мая по 3 июня
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС