Эрдоган и Байден обсудили вопрос членства Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье обсудил по телефону с американским коллегой Джо Байденом тему присоединения Швеции к НАТО, вступления Анкары в ЕС, а также поставки истребителей F-16, сообщает "Анадолу".
"Эрдоган и Байден обсудили по телефону заявку Швеции на членство в НАТО, поставки F-16 Турции, процесс вступления Анкары в ЕС", - информирует агентство.
Турецкий президент заявил Байдену, что "Швеция приняла правильные меры, утвердив антитеррористические поправки, но они были сведены на нет вопиющими демонстрациями сторонников PKK (Рабочей партии Курдистана - ИФ)".
Отмечается, что лидеры договорились провести двустороннюю встречу на полях саммита НАТО с целью обсудить двусторонние отношения и региональные вопросы. Саммит пройдет 11-12 июля в Вильнюсе.
В настоящее время вступление Швеции в НАТО не ратифицировали только две страны: Турция и Венгрия. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее на этой неделе заявил, что постарается до саммита НАТО устранить на политическом уровне остающиеся препятствия на пути Швеции в альянс.
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