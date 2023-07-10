В Кремле надеются, что развитие отношений Турции с другими странами не будет направлено против России

Россия рассчитывает, что развитие отношений Турции с другими странами, в том числе с Украиной, не будет направлено против нее, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У Турции есть право развивать отношения с любыми странами, в том числе с Украиной. Будучи партнерами Турции, мы хотим надеяться на то, что развитие этих отношений не будет направлено против нас", - сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать строительство на Украине завода по производству турецких беспилотников Bayraktar.
"Был телефонный разговор министров иностранных дел двух стран. Есть контакты и на других уровнях. Мы имеем достаточно тесные, развитые, многогранные и взаимовыгодные отношения с Турецкой республикой. Есть определенные вопросы, по которым у нас имеются разногласия", - добавил представитель Кремля.
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