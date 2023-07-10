Сунак и Байден обсудили усиление НАТО, вступление в альянс Швеции

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент США Джо Байден обсудили вопросы, связанные с НАТО, в том числе усиление альянса, поддержку Украины и вступление Швеции в альянс, сообщают в понедельник на Даунинг-стрит.
"В преддверии саммита НАТО на этой неделе, премьер-министр и президент Байден согласились с необходимостью усиления альянса и продолжения поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном по итогам встречи двух лидеров на Даунинг-стрит.
Отмечается, что они обсудили ситуацию на Украине и отметили важность приверженности партнеров страны к долговременной обороне и предоставлению Киеву необходимой помощи.
Также Байден и Сунак согласились, что нужно добиться быстрого вступления Швеции в НАТО.
Помимо прочего они обсудили геополитические вопросы.
В понедельник Байден посещает Великобританию, где проводит встречи с Сунаком, а также королем Карлом III.
Оба лидера на этой неделе посетят саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11-12 июля.
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