В Кремле сожалеют, что в Европе не сознают ошибочности линии на размещение баз НАТО у границ РФ

Размещение постоянных военных баз НАТО у границ РФ стало бы очередной ошибкой европейцев, такая идея вызывает сожаление, заявили в Кремле.

"Мы неоднократно были свидетелями новых и новых волн приближения военной инфраструктуры НАТО к российским границам. Это было одной из причин, которые привели нас к нынешней ситуации", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление президента Литвы, высказавшегося за размещение постоянных военных баз НАТО у границ РФ в ответ на передачу российского тактического ядерного оружия Белоруссии.

"Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки. Важно отдавать себе отчет в том, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда шло движение в обратном направлении. Если европейцы не понимают этой ошибки, то это вызывает сожаление", - заявил представитель Кремля.