Баку обвинил Ереван в обстреле азербайджанских позиций на границе

Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник вечером со стороны ВС Армении позиций азербайджанских военных на границе.

«С 21:15 до 21:30 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенных пунктов Ашагы Шорджа и Йухары Шорджа Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района», - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, подразделениями ВС Азербайджана были приняты адекватные ответные меры в указанном направлении.

Кроме этого, 11 июля с 19:00 до 19:15 члены армянских незаконных вооруженных формирований (НВФ) на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (Карабахский район – ИФ), предприняли попытку установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями Азербайджанской Армии в направлении Кяльбаджарского района.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, эти работы были немедленно остановлены.

Р.Ахмедов