Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.894 RUR   0.0186 GBR   2.211 TRY   0.065

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 75.75 +0.92 Brent 80.11 +0.71

ТЭК 13.07.2023 16:47

ОПЕК в июне увеличил добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с, с учетом добровольных сокращений отставал от плана на 0,9 млн б/с

Страны ОПЕК в июне увеличили нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 28,19 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25 тыс. б/с, но оно все равно было на 1,9 млн б/с ниже установленных сделкой квот - лишь 23,5 млн б/с.

Кроме того, ряд стран ОПЕК+ дополнительно добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.

С учетом добровольных сокращений страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, на 0,865 млн б/с отстают от договоренных уровней.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ОПЕК


Похожие новости


ОПЕК сохранила оценку поставок ЖУВ из стран не-ОПЕК Азербайджан добычу в рамках ОПЕК+ в 2024г снизит на 133 тыс. б/с Соглашение ОПЕК+ будет продлено на 2024г, Саудовская Аравия еще добровольно сократит добычу ОПЕК в апреле снизила добычу нефти на 191 тыс. б/с - до 28,6 млн б/с, отстала от плана ОПЕК+ на 1,3 млн б/с ОПЕК сохранила оценку роста поставок нефти стран не-ОПЕК в 2023г Новак: другие страны ОПЕК+ могут присоединиться к добровольным сокращениям добычи, если пожелают Ряд стран ОПЕК+, включая лидеров, с мая по конец 2023г добровольно снизят нефтедобычу на 1,65 млн б/с Саудовская Аравия вместе с рядом членов ОПЕК+ добровольно снизит добычу нефти еще на 500 тыс. б/с с мая до конца 2023г ОПЕК в январе снизила добычу нефти на 49 тыс. б/с к декабрю - до 28,88 млн б/с, отстает от плана ОПЕК+ на 0,93 млн б/с Члены ОПЕК+ сомневаются, что альянс увеличит добычу нефти в ответ на снижение Россией - источники

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az