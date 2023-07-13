ОПЕК в июне увеличил добычу нефти на 90 тыс. б/с - до 28,2 млн б/с, с учетом добровольных сокращений отставал от плана на 0,9 млн б/с

Страны ОПЕК в июне увеличили нефтедобычу на 90 тыс. баррелей в сутки - до 28,19 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.
При этом стран ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, согласно расчетам "Интерфакса", нарастили производство на 25 тыс. б/с, но оно все равно было на 1,9 млн б/с ниже установленных сделкой квот - лишь 23,5 млн б/с.
Кроме того, ряд стран ОПЕК+ дополнительно добровольно с мая по декабрь 2023 года снижают добычу еще на 1,66 млн б/с (из них страны ОПЕК - на 1 млн б/с): Саудовская Аравия - на 500 тыс. б/с, ОАЭ - на 144 тыс. б/с, Ирак - на 211 тыс. б/с, Кувейт - на 128 тыс. б/с, Алжир - на 48 тыс. б/с, Габон - на 8 тыс. б/с.
С учетом добровольных сокращений страны ОПЕК, участвующие в сделке ОПЕК+, на 0,865 млн б/с отстают от договоренных уровней.
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