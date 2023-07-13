Вступление Украины в НАТО во время боевых действий означало бы третью мировую войну - Байден

Украину, как и любую другую страну, невозможно принять в НАТО во время боевых действий, заявил президент США Джо Байден.
"Никто не может вступить в НАТО во время боевых действий. Потому что в противном случае мы бы оказались втянуты в войну. В третью мировую войну", - сказал он на пресс-конференции президентом Финляндии Саули Ниинистё в Хельсинки.
Говоря о ходе боевых действий в Украине, Байден предположил, что Россия "не сможет вечно продолжать" их, так как, по его мнению, на это не хватит ресурсов.
Отвечая на вопрос журналиста, Байден заверил, что не видит "реальной возможности того, что Россия применит ядерное оружие".
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