Дефицит бюджета США в июне вырос в 2,6 раза, за девять месяцев фингода - в 2,7 раза

Дефицит госбюджета США в июне составил $227,768 млрд, что в 2,6 раза выше показателя за тот же месяц прошлого года ($88,842 млрд), сообщило министерство финансов страны.
Доходы бюджета уменьшились на 9,2% - до $418,317 млрд.
Расходы увеличились на 17,6% и составили $646,085 млрд.
За девять месяцев 2023 финансового года, который начался 1 октября, отрицательное сальдо бюджета США составило $1 трлн 392,64 млрд по сравнению с $515,067 млрд годом ранее.
Объем поступлений в бюджет США с начала текущего фингода сократился на 11%, до $3,413 трлн. При этом расходы выросли на 10%, достигнув $4,805 трлн.
Как сообщалось ранее, отрицательное сальдо госбюджета США по итогам 2022 фингода сократилось вдвое и составило $1,375 трлн.
Рекордный размер дефицита в $3,1 трлн был зафиксирован в стране по итогам 2020 фингода. С профицитом бюджет США последний раз был сведен в 2001 фингоду.
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