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Дальнее зарубежье 14.07.2023 18:41

Песков о якобы согласии РФ продлить "зерновую сделку": никаких заявлений на этот счет мы не делали

Россия не делала никаких заявлений относительно продления "зерновой сделки", заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких заявлений на этот счет мы не делали", - сказал Песков.

Ранее в СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилась информация о том, что российский президент согласился с ним "на продление "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ЗЕРНО, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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