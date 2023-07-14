Россия не делала никаких заявлений относительно продления "зерновой сделки", заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Никаких заявлений на этот счет мы не делали", - сказал Песков.

Ранее в СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана появилась информация о том, что российский президент согласился с ним "на продление "зерновой сделки".

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).