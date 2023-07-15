Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9097 RUR   0.0189 GBR   2.2323 TRY   0.0651

Цена на нефть

13.07 $/bbl +/- WTI 76.89 +1.14 Brent 81.36 +1.25

Карабах 15.07.2023 15:58

Москва готова организовать трехстороннюю встречу глав МИД РФ, Азербайджана и Армении

МИД РФ заявил о готовности Москвы в ближайшее время организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России для согласования мирного договора между Баку и Ереваном.

В заявлении МИД РФ, распространенном в субботу, говорится, что в октябре 2022 г. и мае 2023 г. на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Карабах частью территории Азербайджана.

"Мы с уважением относимся к суверенному решению армянского руководства, однако это кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано Заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., а также положение размещенного в регионе Российского миротворческого контингента", - отмечается в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что "в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу армянских жителей Карабаха на третьи страны. Следует незамедлительно приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности".

"Неотъемлемой частью данного соглашения должны стать (...), а также неукоснительное выполнение всего комплекса трехсторонних договоренностей между Россией, Азербайджаном и Арменией, включая разблокирование транспортных коммуникаций и запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы", - сказано в заявлении МИД РФ.

В нем говорится, что российская сторона готова "в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, КАРАБАХ


Похожие новости


В МИД РФ заявили об отсутствии четких подтверждений падения ракеты КНДР в исключительной экономической зоне России Результаты саммита НАТО в Вильнюсе будут внимательно проанализированы - МИД РФ Главы МИД России и Турции обсудили Украину, вопросы продовольственной безопасности МИД РФ осудил решение США поставлять Украине кассетные боеприпасы В Москве анонсировали визит спецпредставителя главы МИД РФ на Южный Кавказ МИД РФ: оснований для продления «зерновой сделки» нет Главы МИД стран ЕС обсудили попытку военного мятежа в РФ - Боррель В МИД РФ не исключили возможности тайных переговоров Ирана и США Идея Ирана создать газовый хаб в Персидском заливе требует экспертной проработки - МИД РФ Лавров: если стамбульский «пакет» не заработает до 17 июля, ни о каком дальнейшем продлении сделки речи идти не может

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az