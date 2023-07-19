Агдамский "Карабах" вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (2-1 и 4-0).
Счет в прошедшем в среду ответном матче в Баку на седьмой минуте открыл полузащитник Абделла Зубир, а удвоил преимущество хозяев в конце первого тайма защитник Бахлул Мустафазаде.
Во второй половине встречи довели счет до разгромного полузащитники "Карабаха" Редон Джиджа (49-я минута) и Марко Янкович (62-я минута).
На выезде "Карабах" обыграл "Линкольн Ред Импс" со счетом 2-1.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (6-1) "Карабах" вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с польским коллективом "Ракув".
Отдел новостей
Поддержка Азербайджана важна для обеспечения устойчивости энергокомплекса Украины - Зеленский
Баку и Анкара обсудили военное сотрудничество
Астраханские власти предлагают создать судоходную линию к портам Ирана
Рост глобального спроса на электроэнергию замедлится до 1,9% в 2023 году - МЭА
Индийская Tata Group инвестирует свыше 4 млрд фунтов в завод по выпуску аккумуляторов в Британии
AzerGold в августе начнет разведочные работы в Нахчыване для выявления перспективных рудных участков
Алиев дал неделю на расследование инцидента в Гедабекском районе
ФСРВП направит свыше 720 тыс. манатов на снос разрушенных жилых зданий для создания с.н.п. в Восточном Зангезуре
Руководитель China Unicom Лю Лехун возглавит новое ведомство в сфере цифровизации
ООН должна максимально подключиться к вопросу обеспечения зерновой сделки - Данилов
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся финал внутреннего футбольного чемпионата Yelo Bank
Yelo Bank открыл свой очередной цифровой филиал в Товузе!
Ипотека, которая осветит мечту о покупке дома – в Yelo Bank!
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС