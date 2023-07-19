Агдамский "Карабах" вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, дважды обыграв гибралтарский "Линкольн Ред Импс" (2-1 и 4-0).

Счет в прошедшем в среду ответном матче в Баку на седьмой минуте открыл полузащитник Абделла Зубир, а удвоил преимущество хозяев в конце первого тайма защитник Бахлул Мустафазаде.

Во второй половине встречи довели счет до разгромного полузащитники "Карабаха" Редон Джиджа (49-я минута) и Марко Янкович (62-я минута).

На выезде "Карабах" обыграл "Линкольн Ред Импс" со счетом 2-1.

Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (6-1) "Карабах" вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с польским коллективом "Ракув".

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