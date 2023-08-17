«Карабах» обыграл в гостях ХИК и вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Агдамский "Карабах" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, дважды обыграв финский ХИК (2-1 и 2-1).
Счет в прошедшем в четверг ответном матче в Хельсинки на 10-й минуте открыл нападающий финского клуба Сантери Хостикка. На 16-й минуте Кевин Коуассиви-Бениссан схлопотал второй "горчичник" и оставил хозяев в меньшинстве. Восстановил равновесие, реализовав пенальти в конце первого тайма, полузащитник гостей Турал Байрамов, а на 56-й минуте полузащитник "Карабаха" Яссин Бензиа вывел свою команду вперед.
Дома "Карабах" обыграл ХИК со счетом 2-1.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния (4-1) "Карабах" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы, где поборется со словенской "Олимпией" за выход в групповой этап турнира. ХИК продолжит выступление в еврокубках уже в Лиге конференций.
Матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 24 и 31 августа.
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