«Карабах» вылетел из Лиги чемпионов

Агдамский "Карабах" в среду сыграл в Баку вничью с "Ракувом" (1-1) в ответном матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов, однако уступил польскому коллективу в двухматчевом противостоянии.
Счет в матче в Баку на 52-й минуте открыл хорватский полузащитник гостей Фран Тудор. На 60-й минуте восстановил равновесие албанский полузащитник хозяев Редон Джиджа.
В Польше "Ракув" обыграл "Карабах" со счетом 3-2.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния "Ракув" вышел в третий отборочный раунд турнира, а "Карабах" попрощался с Лигой чемпионов, но продолжит выступление в еврокубках уже в Лиге Европы.
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