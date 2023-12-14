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Спорт 14.12.2023 23:45

Агдамский «Карабах» вышел в плей-офф Лиги Европы

Агдамский "Карабах" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы в четверг в Баку обыграл шведский "Хеккен" со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги Европы.

По итогам 6 матчей на групповой стадии в активе агдамцев 10 очков и они заняли второе место в своей группе.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ФУТБОЛ, ЕВРОКУБКИ


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