Саперы британских ВМС учат украинских военных обезвреживать мины

Специалисты по обезвреживанию бомб и минной войне Королевских ВМС Великобритании обучают украинских саперов находить и безопасно обезвреживать мины и другие взрывные устройства, говорится в сообщении на сайте британских ВМС.

Для подготовки используется отдаленное озеро Лох-Эве на северо-западе Шотландии. Украинских специалистов учат обезвреживанию взрывоопасных предметов: бомб, мин-ловушек и минных заграждений в городах, полях, на реках и озерах.

В сообщении отмечается, что тренировка украинских саперов осуществляется уже в течение 12 месяцев, "это лишь один из элементов широкой приверженности Соединенного Королевства обучению и поддержке Украины в противостоянии (...) России".

Обучение приходило при участии специалистов из Соединенных Штатов, Франции, Бельгии, Грузии, информировали британские ВМС.