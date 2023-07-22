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Дальнее зарубежье 22.07.2023 10:25

Саперы британских ВМС учат украинских военных обезвреживать мины

Специалисты по обезвреживанию бомб и минной войне Королевских ВМС Великобритании обучают украинских саперов находить и безопасно обезвреживать мины и другие взрывные устройства, говорится в сообщении на сайте британских ВМС.

Для подготовки используется отдаленное озеро Лох-Эве на северо-западе Шотландии. Украинских специалистов учат обезвреживанию взрывоопасных предметов: бомб, мин-ловушек и минных заграждений в городах, полях, на реках и озерах.

В сообщении отмечается, что тренировка украинских саперов осуществляется уже в течение 12 месяцев, "это лишь один из элементов широкой приверженности Соединенного Королевства обучению и поддержке Украины в противостоянии (...) России".

Обучение приходило при участии специалистов из Соединенных Штатов, Франции, Бельгии, Грузии, информировали британские ВМС.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, УКРАИНА, САПЕРЫ, ПОДГОТОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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