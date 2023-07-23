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Дальнее зарубежье 23.07.2023 21:00

США стремятся к стабильности в отношениях с Китаем - Госсекретарь

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон работает над стабилизацией отношений с Пекином и хочет избежать какого-либо конфликта.

"Мы работаем над тем, чтобы внести некоторую стабильность в отношения, заложить основу, чтобы конкуренция не переросла в конфликт", - сказал Блинкен в интервью CNN, которое транслировалось в воскресенье.

Он добавил, что США стремятся усилить "каналы связи" с Китаем. По его словам, конфликт с Пекине "не был бы ни в наших интересах, ни в их, ни в чьих-либо еще".

Блинкен напомнил, что в июне посещал Китай. "Я дал ясно понять китайским коллегам: мы будем продолжать делать и говорить те вещи, которые Китаю не нравятся, до тех пор, пока они будут продолжать делать и говорить вещи, которые не нравятся нам", - отметил госсекретарь США.

Американо-китайские отношения обострились после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Однако в Вашингтоне считают, что в результате июньского визита в Пекин Блинкена сторонам удалось добиться некоторого прогресса в двухсторонних отношениях.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, КИТАЙ


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