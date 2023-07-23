Мирзиёев утвердил соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестфонда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом в $500 млн.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на узбекские СМИ, соглашение было подписано 24 февраля 2023 года в рамках межрегионального форума двух стран в Ташкенте.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение в мае.
Доля Азербайджана в капитале фонда составит 75%, Узбекистана – 25%.
Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор Агентства стратегического развития, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев являются членами совета директоров инвестиционного фонда со стороны Узбекистана.
Р.Ахмедов
ТЭО проекта поставки «зеленой энергии» по дну Черного моря из Азербайджана в ЕС через Грузию будет готово осенью - Алиев
ГНС направит свыше 1,7 млн манатов на совершенствование информационной системы
Schlumberger увеличила выручку во II кв. на 20%, показатель не оправдал прогнозов
В Кяльбаджаре автомобиль с военными попал в ДТП, есть погибший и раненый
Украинского гроссмейстера Иванчука не выпускают на Кубок мира в Баку
Датские радикалы сожгли Коран у здания иракского посольства в Копенгагене
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Правые партии побеждают на выборах в Испании
Командующий российской группировкой «Центр»: ВСУ будут пытаться наступать до конца августа
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС