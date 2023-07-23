Мирзиёев утвердил соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестфонда

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев утвердил межправительственное соглашение с Азербайджаном о создании совместного инвестиционного фонда с капиталом в $500 млн.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на узбекские СМИ, соглашение было подписано 24 февраля 2023 года в рамках межрегионального форума двух стран в Ташкенте.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение в мае.

Доля Азербайджана в капитале фонда составит 75%, Узбекистана – 25%.

Министр инвестиций, промышленности и торговли Лазиз Кудратов и генеральный директор Агентства стратегического развития, исполнительный директор Фонда реконструкции и развития Шухрат Вафаев являются членами совета директоров инвестиционного фонда со стороны Узбекистана.

Р.Ахмедов