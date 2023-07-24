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Это интересно 24.07.2023 15:37

«Барби» заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установила годовой рекорд

Комедия "Барби" Греты Гервиг с участием Марго Робби и Райана Гослинга установила рекорд 2023 года по кассовым сборам в США и Канаде в дебютный уикэнд, заработав $155 млн.

Другая громкая премьера, историческая драма Кристофера Нолана "Оппенгеймер", собрала в североамериканском прокате внушительные $80,5 млн, превысив ожидания аналитиков, пишет The Variety.

"Безусловно, это были прекрасные выходные для кинобизнеса, - сказал глава консалтинговой компании Franchise Entertainment Research Дэвид Кросс. - "Барби" и "Оппенгеймер" дополняют друг друга, вместо того, чтобы переманивать зрителей".

Благодаря такому успеху минувший уикэнд стал четвертым по совокупным кассовым сборам в истории американского кинорынка. Три выходных, показавших лучшие сборы, были отмечены премьерами сиквелов крупных франшиз - "Мстители" и "Звездные войны".

В мировом прокате "Барби" собрала $182 млн, "Оппенгеймер" - $97,3 млн.

Фильм "Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 1" с Томом Крузом собрал в кинотеатрах США и Канады $19,5 млн за минувшие выходные, заняв третье место. По сравнению с дебютным уикэндом сборы упали на 64%.

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Тэги: США, КИНО, СБОРЫ


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