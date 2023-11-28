Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютные выходные

Новый мультфильм "Заветное желание", снятый студией Walt Disney Co., заработал в праздничный уикэнд в США и Канаде всего $31,6 млн вместо ожидавшихся $45-55 млн, пишет CNBC со ссылкой на данные Comscore.
Первое место в североамериканском прокате занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", собравший $42,2 млн. На втором расположилась картина "Наполеон" Ридли Скотта с Хоакином Фениксом в главной роли ($32,8 млн).
Disney в последнее десятилетие доминировала в американских кинотеатрах на длинных выходных по случаю Дня благодарения, отмечает CNBC. Однако сейчас гигант индустрии переживает не лучшие времена: это и невнятная маркетинговая стратегия, и не самые лучшие отзывы критиков на последние мультфильмы, и возросшая конкуренция со стороны других студий.
Так, неделей ранее в прокат вышел анимационный фильм "Тролли 3" производства DreamWorks, и в минувший уикэнд он заработал $25,6 млн, оттянув часть аудитории у "Заветного желания".
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