Мультфильм Миядзаки впервые возглавил североамериканский прокат

Новый мультфильм "Мальчик и птица", снятый японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, стал лидером кинопроката в США и Канаде, заработав $12,8 млн в минувший уикэнд.

Это случилось впервые в карьере 82-летнего режиссера, отмечает Associated Press. Его предыдущая картина, "Ветер крепчает", заработала в североамериканском прокате всего $5,6 млн в 2013 году. В Японии "Мальчик и птица" собрал в прокате $56 млн, несмотря на отсутствие рекламы.

Ранее сообщалось, что "Мальчик и птица" станет последним мультфильмом для Миядзаки. Однако в сентябре стало известно, что он начал работу над новой картиной.

Второе место по сборам в США и Канаде занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", собравший $9,4 млн. На третьем расположилась еще одна японская картина, "Годзилла: Минус один" ($8,3 млн).