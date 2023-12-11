Мультфильм Миядзаки впервые возглавил североамериканский прокат

Новый мультфильм "Мальчик и птица", снятый японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, стал лидером кинопроката в США и Канаде, заработав $12,8 млн в минувший уикэнд.
Это случилось впервые в карьере 82-летнего режиссера, отмечает Associated Press. Его предыдущая картина, "Ветер крепчает", заработала в североамериканском прокате всего $5,6 млн в 2013 году. В Японии "Мальчик и птица" собрал в прокате $56 млн, несмотря на отсутствие рекламы.
Ранее сообщалось, что "Мальчик и птица" станет последним мультфильмом для Миядзаки. Однако в сентябре стало известно, что он начал работу над новой картиной.
Второе место по сборам в США и Канаде занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", собравший $9,4 млн. На третьем расположилась еще одна японская картина, "Годзилла: Минус один" ($8,3 млн).
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