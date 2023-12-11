Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8298 RUR   0.0185 GBR   2.1313 TRY   0.0587

Цена на нефть

08.12 $/bbl +/- WTI 71.23 +1.89 Brent 75.84 +1.79

Это интересно 11.12.2023 18:33

Мультфильм Миядзаки впервые возглавил североамериканский прокат

Новый мультфильм "Мальчик и птица", снятый японским мультипликатором Хаяо Миядзаки, стал лидером кинопроката в США и Канаде, заработав $12,8 млн в минувший уикэнд.

Это случилось впервые в карьере 82-летнего режиссера, отмечает Associated Press. Его предыдущая картина, "Ветер крепчает", заработала в североамериканском прокате всего $5,6 млн в 2013 году. В Японии "Мальчик и птица" собрал в прокате $56 млн, несмотря на отсутствие рекламы.

Ранее сообщалось, что "Мальчик и птица" станет последним мультфильмом для Миядзаки. Однако в сентябре стало известно, что он начал работу над новой картиной.

Второе место по сборам в США и Канаде занял фильм "Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах", собравший $9,4 млн. На третьем расположилась еще одна японская картина, "Годзилла: Минус один" ($8,3 млн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, КИНО, ПРОКАТ, СБОРЫ


Похожие новости


Новый мультфильм Disney провалился в прокате в дебютные выходные «Барби» заработала $155 млн в дебютный уикенд в США и Канаде, установила годовой рекорд Новые «Стражи Галактики» открыли летний киносезон, собрав $282 млн в дебютный уикенд Голливудские сценаристы объявили забастовку «Аватар» собрал $134 млн в североамериканском прокате в первые выходные, хуже прогнозов «Миньоны» могут стать самым успешным североамериканским кинодебютом на День независимости Фильм "Топ Ган: Мэверик" стал лидером проката в США и самым успешным дебютом для Тома Круза Кассовые сборы боевика Marvel "Шан-Чи и легенда десяти колец" побили рекорд в выходные по случаю Дня труда в США Новый эпизод "Звездных войн" возглавил североамериканский прокат второй уикенд подряд Мультфильм "Холодное сердце 2" собрал в Северной Америке рекордные $127 млн за прошлый уик-энд

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az