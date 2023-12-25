Новый фильм про Аквамена возглавил американский прокат на прошедших выходных

Фильм "Аквамен и потерянное царство" заработал в кинотеатрах США и Канады $28 млн в дебютный уикэнд, став лидером североамериканского проката.
Аналитики прогнозируют, что сборы в рождественские выходные, которые включают понедельник, составят $40 млн, пишет MarketWatch. В остальных странах фильм, производство которого стоило около $200 млн, может заработать еще $80 млн.
Вместе с тем эксперты отмечают, что, когда канун Рождества выпадает на выходные, сборы в американских кинотеатрах оказываются ниже обычного. В то же время в последний раз само Рождество отмечалось в понедельник в 2017 году, а тогда вышло долгожданное продолжение космической саги "Звездные войны: последний джедай", собравшее $71,5 млн, причем во второй, а не в дебютный уикэнд.
На второе место в североамериканском прокате опустился мюзикл "Вонка", заработавший $17,7 млн. Третье место занял анимационный фильм "Миграция" с показателем $12,3 млн.
Фильм "Бедные-несчастные" Йоргоса Лантимоса с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо, один из главных претендентов на различные "Оскары" в этом сезоне, заработал $2,1 млн в 800 кинотеатрах.
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