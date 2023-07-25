Отток вкладов населения VTB Bank (Azerbaijan) в I полугодии составил почти 13%, прибыль банка сократилась на 7,4%

ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" сократил в январе-июне 2023 года активы на 1,7% - до 234,34 млн манатов.

По данным квартальной отчетности, опубликованной на сайте банка, кредитный портфель банка в январе-июне увеличился на 9,7% - до 175,211 млн манатов. Портфель банка по потребительскому кредитованию составил 73,061 млн манатов (рост на 3,7%), по бизнес-кредитам - 58,067 млн манатов (рост на 15,7%).

Обязательства банка составляют 148,133 млн манатов (спад на 6,4%). Депозитный портфель оценивается в 84,633 млн манатов (спад на 10,8%), в том числе вклады физических лиц - 55,546 млн манатов (спад на 12,9%).

Капитал банка на начало июля составил 86,208 млн манатов (рост на 7,5%), уставный капитал - 315,815 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в январе-июне 2023 года составила 5,747 млн манатов (спад на 7,4%).

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Х.Насирзаде