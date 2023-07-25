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ТЭК 25.07.2023 12:35

Азербайджан в мае оставался одним из основных поставщиков нефти в Италию

Азербайджан в мае 2023 года оставался одним из основных поставщиков нефти в Италию, следует из материалов министерства окружающей среды и энергетической безопасности Италии, которыми располагает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

По данным ведомства, совокупный импорт нефти в Италию в мае снизился на 27,3% по сравнению с тем же периодом 2022 года, составив 4,244 млн тонн.

В пятерку основных поставщиков нефти в Италию в мае вошли: Ливия (959 тыс. т), Азербайджан (765 тыс. т: Azeri Light - 675 тыс. т, Azeri Blend - 90 тыс. т), США (622 тыс. т), Саудовская Аравия (581 тыс. т) и Казахстан (497 тыс. т).

В мае 2023 года поставки нефти из Азербайджана в Италию снизились в годовом исчислении на 10,2%.

В марте-апреле Азербайджан был крупнейшим поставщиком нефти в Италию.

В целом Азербайджан в январе-мае 2023 года поставил в Италию 4,271 млн т нефти (снижение на 1,3% г/г).

В мае Россия шестой месяц подряд не осуществляла поставки нефти в Италию.

В мае Azeri Light приобреталась за $81,56/б (спад на 31,7% г/г), Azeri Blend - за $80,39/б (спад на 32,5% г/г), казахстанские CPC Blend и KEBCO - за $79,52/б и $77,72/б соответственно.

Средняя цена импорта для Италии в мае составила $79,17 за баррель (спад на 25,5% г/г). Самым дорогим сортом стал Escravos ($96,79/б), самым дешевым - Sirtica ($51,9/б).

Р.Керимов

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Тэги: ИТАЛИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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