Блинкен считает, что действия в Украине ранее освобожденного Россией гражданина США не повлияют на обмен заключенными

Тот факт, что ранее освобожденной из заключения в России американский гражданин Тревор Рид затем воевал добровольцем в Украине, не должно отрицательно сказаться на процессе обмена заключенными между Вашингтоном и Москвой, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Это не должно иметь никакого эффекта с точки зрения последствий для наших усилий по возвращению домой Эвана Гершковича или Пола Уилана", - сказал он журналистам в ходе визита в Королевство Тонга.
Блинкен добавил: "Я считаю, что даже сейчас, когда мы сталкиваемся со всевозможными другими проблемами в наших отношениях с Россией, мы будем полны решимости продолжать работать над возвращением Эвана и Пола домой".
Телеканал CNN со ссылкой на источник ранее сообщил, что действия Рида в Украине могут оказать негативное влияние на переговоры с Москвой об освобождении других задержанных в РФ граждан США.
Как заявил собеседник телеканала, Вашингтон обеспокоен тем, что развитие событий с Ридом негативно повлияет на текущие переговоры, направленные на освобождение Пола Уилана и Эвана Гершковича.
Корреспондента The Wall Street Journal Гершковича задержали в конце марта на Урале, доставили в Москву и арестовали по обвинению в шпионаже.
По версии следствия ФСБ, он по заданию США собирал сведения, составляющие гостайну, о работе одного российского оборонного предприятия. Гершкович вины не признает.
Бывший морпех Уилан, который является гражданином США, Ирландии и Канады, а также подданным Великобритании, 15 июня 2020 года был приговорен Мосгорсудом к 16 годам заключения за шпионаж.
США добиваются освобождения обоих и их возвращения на родину. В Москве отказываются комментировать возможные переговоры об их обмене, настаивая, что такие контакты должны происходить "без мегафонной дипломатии".
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