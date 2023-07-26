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Финансы 26.07.2023 17:37

Bank Respublika увеличил в I полугодии активы на 7,6%, прибыль - на 40,6%

Азербайджанский "Bank Respublika" увеличил в январе-июне 2023 года активы на 7,6% - до 1 млрд 705 млн 525,12 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка конец июня составляет 1 млрд 54 млн 632,7 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 9,6% - ИФ). В том числе, потребительские кредиты оцениваются в 248 млн 670,5 тыс. манатов (рост на 9,3%), бизнес-кредиты - 711 млн 745,14 тыс. манатов (рост на 8,1%).

Обязательства банка составляют 1 млрд 574 млн 337,39 тыс. манатов (рост на 7,4%), из них депозиты - 1 млрд 69 млн 602,47 тыс. манатов (рост на 10,7%), в том числе вклады физических лиц - 629 млн 43,39 тыс. манатов (рост на 12,5%).

Капитал банка равен 131 млн 187,7 тыс. манатов (рост на 10,8%), уставный капитал - 73,461 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам деятельности в первом полугодии 2023 года составила 17 млн 587,9 тыс. манатов (рост на 40,6% по сравнению с январем-июнем 2022 годом - ИФ).

Bank Respublika действует с 1992 года и является пятым банком Азербайджана по объему активов. В числе акционеров банка имеется SIDT (4,25%), член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe. Основными акционерами банка являются предприниматель Натиг Гулиев и его родственники.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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