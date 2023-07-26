Запасы нефти в США за неделю снизились на 600 тыс. баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 21 июля, сократились на 600 тыс. баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики.

Тем временем товарные запасы бензина сократились на 786 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов понизились на 245 тыс. баррелей.

Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение резервов нефти на 2,35 млн баррелей, сокращение запасов бензина на 1,68 млн баррелей и снижение резервов дистиллятов на 301 тыс. баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, уменьшились за неделю на 2,61 млн баррелей.