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Регион 26.07.2023 19:30

Иран дал МАГАТЭ разъяснения по двум объектам, где инспекторы обнаружили следы урана

Тегеран предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) разъяснения и документы по двум оставшимся объектам, в отношении которых у агентства были подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.

"Мы предоставили МАГАТЭ подробные ответы, факты и документы по двум оставшимся объектам. Если их не примут, мы продолжим разъяснять и предоставим дополнительные доказательства и документы", - сказал в среду журналистам Эслами, которого цитируют иранские СМИ.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.

Информированные источники в Тегеране позже сообщили, что в результате серии технических переговоров количество объектов, по которым у международного агентства сохраняются подозрения, сократилось до двух.

В конце мая МАГАТЭ сообщило в конфиденциальном ежеквартальном докладе о решении прекратить расследование следов урана, предположительно обнаруженных на одном из трех объектов - на полигоне Мариван в округе Абаде после получения разъяснений от Организации по атомной энергии Ирана.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, РАЗЪЯСНЕНИЯ


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