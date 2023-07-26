Иран дал МАГАТЭ разъяснения по двум объектам, где инспекторы обнаружили следы урана

Тегеран предоставил Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) разъяснения и документы по двум оставшимся объектам, в отношении которых у агентства были подозрения в незадекларированной ядерной деятельности Ирана, сообщил глава Организации по атомной энергии страны Мохаммад Эслами.
"Мы предоставили МАГАТЭ подробные ответы, факты и документы по двум оставшимся объектам. Если их не примут, мы продолжим разъяснять и предоставим дополнительные доказательства и документы", - сказал в среду журналистам Эслами, которого цитируют иранские СМИ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что его агентство не получило от Тегерана разъяснений по поводу обнаруженных инспекторами агентства в Иране следов урана в трех местах, которые никак нельзя считать ядерными объектами.
Информированные источники в Тегеране позже сообщили, что в результате серии технических переговоров количество объектов, по которым у международного агентства сохраняются подозрения, сократилось до двух.
В конце мая МАГАТЭ сообщило в конфиденциальном ежеквартальном докладе о решении прекратить расследование следов урана, предположительно обнаруженных на одном из трех объектов - на полигоне Мариван в округе Абаде после получения разъяснений от Организации по атомной энергии Ирана.
В Баку расценили попытку армянской стороны направить автоколонны в Карабах как посягательство на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана
В Баку обвинили Ереван в манипуляциях и спекуляциях на теме Лачинской дороги
Баку призвал Дели пересмотреть решение по поставкам летального оружия в Армению
Динамика добычи газа в России в июне начала выравниваться, несмотря на сезонный тренд
Китай увеличит потребление природного газа на 5,5-7% в 2023 году
Hess сократила чистую прибыль в 5,6 раза во II квартале из-за снижения цен на энергоносители
Частные вложения в создание Каспийского туркластера составят около 70 млрд руб.
ЮНЕСКО рекомендовала запретить использовать мобильные телефоны в школах
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
«ТуранБанк» объявил результаты деятельности за первые шесть месяцев 2023 года – активы выросли на 18%.
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС