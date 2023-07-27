Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-2D" вывела на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-36", сообщает Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC)

Запуск был осуществлён в четверг в 4:02 по Пекинскому времени (00:02 Баку) со стартовой площадки космодрома Сичан.

Двухступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий для выведения спутников на низкую околоземную орбиту. По информации разработчиков, она также способна выводить до 1300 кг полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 км.