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Внешняя политика 27.07.2023 11:47

В Баку сочли подход Борреля к ситуации в регионе неверным, основанным на политических манипуляциях Армении

В министерстве иностранных дел (МИД) Азербайджана выразили сожаление по поводу заявления главы дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозепа Борреля о ситуации на Южном Кавказе.

Спикер азербайджанского внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде отметил, что Баку "высоко ценит поддержку Евросоюза в переговорах по установлению мира и стабильности в регионе, мирному процессу с Арменией".

"Тем не менее, подход верховного представителя (ЕС по иностранным делам и политике безопасности - ИФ) Жозепа Борреля к ситуации в регионе, представленный в его заявлении от 26 июля, основанный на пропаганде и политических манипуляциях Армении, вызывает сожаление", - заявил он в четверг.

По его словам, "в корне неверно закрывать глаза" на неполный вывод с территорий Азербайджана после Второй Карабахской войны 2020 года армянских вооруженных сил Армении, протесты азербайджанской стороны против незаконной деятельности Армении посредством Лачинской дороги, доставки на территорию Азербайджана мин и боеприпасов и вывоза природных богатств Азербайджана и называть легитимные действия Баку закрытием Лачинской дороги.

Точно так же должно быть ясно, что очевидное неправильное толкование известных решений Международного суда ООН не приведет к каким-либо результатам, добавил Гаджизаде.

Он отметил, что постановление от 6 июля, еще раз подтвердившее право Азербайджана на контроль над своими границами и доказавшее необоснованность требования Армении о ликвидации пункта пропуска через границу "Лачин", еще раз показало, что защита Азербайджаном собственной безопасности является легитимной мерой.

"Что касается доставки более крупных грузов на территорию Азербайджана, то, учитывая угрозы, исходящие от Армении, мы выступили с предложением использовать дорогу "Агдам-Ханкенди" и другие альтернативные пути", - продолжил представитель внешнеполитического ведомства.

"Азербайджан не только верен своим международным обязательствам, но и решительно пресечет попытки легитимизации незаконной деятельности на своей территории", - заключил Гаджизаде.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, ЕС, АРМЕНИЯ


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