AccessBank увеличил в I полугодии активы на 12,7%, прибыль составила около 2 млн манатов

Азербайджанский "AccessBank" в январе-июне 2023 года увеличил активы на 12,7% - до 1 млрд 317 млн 305 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 30 июня равен 939,267 млн манатов (рост на 15,5%). При этом потребительские кредиты составили 223,226 млн манатов (рост на 28,1%), бизнес-кредиты - 710,793 млн манатов (рост на 12,1%).
Обязательства банка оцениваются в 1 млрд 183 млн 861 тыс. манатов (рост на 12,1%). Депозитный портфель банка равен 985,582 млн манатов (рост на 14,6%). При этом вклады физических лиц составили 796,626 млн манатов (рост на 10,8%).
Капитал банка на начало июля равен 133,444 млн манатов (рост на 18,3%), уставный капитал - 258,718 млн манатов (не изменился).
Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в размере 1 млн 840 тыс. манатов против убытков в размере 2 млн 24 тыс. манатов за первое полугодие 2022 года - ИФ).
AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты.
Х.Насирзаде
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