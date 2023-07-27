Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8862 RUR   0.0189 GBR   2.2027 TRY   0.0631

Цена на нефть

26.07 $/bbl +/- WTI 78.78 -0.85 Brent 82.92 -0.72

Финансы 27.07.2023 13:40

AccessBank увеличил в I полугодии активы на 12,7%, прибыль составила около 2 млн манатов

Азербайджанский "AccessBank" в январе-июне 2023 года увеличил активы на 12,7% - до 1 млрд 317 млн 305 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 30 июня равен 939,267 млн манатов (рост на 15,5%). При этом потребительские кредиты составили 223,226 млн манатов (рост на 28,1%), бизнес-кредиты - 710,793 млн манатов (рост на 12,1%).

Обязательства банка оцениваются в 1 млрд 183 млн 861 тыс. манатов (рост на 12,1%). Депозитный портфель банка равен 985,582 млн манатов (рост на 14,6%). При этом вклады физических лиц составили 796,626 млн манатов (рост на 10,8%).

Капитал банка на начало июля равен 133,444 млн манатов (рост на 18,3%), уставный капитал - 258,718 млн манатов (не изменился).

Банк завершил отчетный период с чистой прибылью в размере 1 млн 840 тыс. манатов против убытков в размере 2 млн 24 тыс. манатов за первое полугодие 2022 года - ИФ).

AccessBank действует в Азербайджане с 2002 года, и входит в топ-10 банков страны по размеру активов. Все акционеры банка - иностранные банки и финансовые институты.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


Похожие новости


Bank of Baku увеличил в I полугодии активы на 13,3%, сократил прибыль на 7,9% Активы ASB продолжают сокращаться, в I полугодии спад составил 5,4% TuranBank увеличил в I полугодии активы на 13,3% Bank Respublika увеличил в I полугодии активы на 7,6%, прибыль - на 40,6% Отток вкладов населения VTB Bank (Azerbaijan) в I полугодии составил почти 13%, прибыль банка сократилась на 7,4% Expressbank увеличил в I полугодии активы на 12%, сократил прибыль на 21% Naxcivanbank в I полугодии сократил активы почти на 15%, увеличил прибыль на 3% Yapi Kredi Bank Azerbaijan сократил в I полугодии активы на 11% Yelo Bank увеличил в I полугодии активы на 3%, прибыль – почти в 4 раза Azer-Turk Bank увеличил в I полугодии прибыль почти в 9 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az