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Финансы 27.07.2023 15:16

Активы ASB продолжают сокращаться, в I полугодии спад составил 5,4%

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 июня 2023 года составляют 707,533 млн манатов, что на 5,4% меньше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Ежеквартальный спад активов ASB наблюдается с 2020 года.

При этом в структуре активов на 30 июня 2023г наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки - 397,867 млн манатов (спад на 1,5%).

Кредитный портфель банка равен 241,17 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2022 года на 0,2% - ИФ).

Обязательства банка на 30 июня 2023 года составляют 595,763 млн манатов (спад на 6,6%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 436,625 млн манатов (спад на 2,9%), в том числе вклады населения - 317,783 млн манатов (спад на 10%).

Капитал банка равен 111 млн 770,16 тыс. манатов (рост на 1,6%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в первом полугодии составила 1 млн 978,8 тыс. манатов (спад на 34,1% по сравнению с показателем января-июня 2022 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАНК, АКТИВЫ, ПРИБЫЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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