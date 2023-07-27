Активы ASB продолжают сокращаться, в I полугодии спад составил 5,4%

Активы "Азербайджанского промышленного банка" (Azerbaycan Senaye Banki, ASB) на 30 июня 2023 года составляют 707,533 млн манатов, что на 5,4% меньше показателя на конец 2022 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Ежеквартальный спад активов ASB наблюдается с 2020 года.

При этом в структуре активов на 30 июня 2023г наибольший объем имеют депозиты в финансовых институтах, включая банки - 397,867 млн манатов (спад на 1,5%).

Кредитный портфель банка равен 241,17 млн манатов (спад по сравнению с показателем на конец 2022 года на 0,2% - ИФ).

Обязательства банка на 30 июня 2023 года составляют 595,763 млн манатов (спад на 6,6%).

Депозитный портфель в банке на конец отчетного периода составляет 436,625 млн манатов (спад на 2,9%), в том числе вклады населения - 317,783 млн манатов (спад на 10%).

Капитал банка равен 111 млн 770,16 тыс. манатов (рост на 1,6%), уставный капитал - 60 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль ASB по итогам деятельности в первом полугодии составила 1 млн 978,8 тыс. манатов (спад на 34,1% по сравнению с показателем января-июня 2022 года -ИФ).

ОАО "Азербайджанский промышленный банк" создан в 1996 году.

Х.Насирзаде