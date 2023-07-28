Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I полугодии активы почти на 27%, прибыль - на 8,4%

Ziraat Bank Azerbaycan ("дочка" турецкого Ziraat Bankasi) увеличил в январе-июне 2023 года активы на 26,7% - до 670 млн 355,72 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель на 30 июня 2023 года составил 347,957 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 9,6% - ИФ).
Обязательства банка равны 559 млн 239,84 тыс. манатов (рост на 32,4%).
Депозиты в банке составляют 452,962 млн манатов (рост на 42,5%), в том числе вклады населения - 174,386 млн манатов (рост на 41%).
Капитал банка на начало июля равен 111 млн 115,88 тыс. манатов (рост на 4,4%), уставный капитал - 65,5 млн манатов (без изменений).
Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом полугодии 2023 года составила 4 млн 128,9 тыс. манатов (рост на 8,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года).
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.
Х.Насирзаде
НВФ в Карабахе создают радиопомехи системам GPS пассажирских самолетов, РМК бездействует - Минобороны
Азербайджанские и узбекские военные проведут совестные учения «UZAZ-2023»
Баку обвиняет главу МИД Армении в искажении переговорного процесса и договоренностей
Премьер Швеции обеспокоен, что полиция может выдать новые разрешения на акции с сожжением Корана
ЕС направил в Грецию пожарные самолеты
Июль 2023 года побьет мировой рекорд по экстремальной жаре - Гутерриш
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай
Генерал Абдурахаман Тчиани провозглашен лидером сместивших президента Нигера военных
Республиканцы в Конгрессе пытаются заблокировать введение ESG-раскрытия в США
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
При поддержке Yelo Bank в Шамахе организован очередной «Летний лагерь»
Кредит от Yelo Bank всего за 2 минуты!
“Nar” поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов
В марте 2024 года в Баку пройдет Водная Неделя
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС