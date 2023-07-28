Ziraat Bank Azerbaycan увеличил в I полугодии активы почти на 27%, прибыль - на 8,4%

Ziraat Bank Azerbaycan ("дочка" турецкого Ziraat Bankasi) увеличил в январе-июне 2023 года активы на 26,7% - до 670 млн 355,72 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель на 30 июня 2023 года составил 347,957 млн манатов (рост по сравнению с показателем на 31 декабря 2022г на 9,6% - ИФ).

Обязательства банка равны 559 млн 239,84 тыс. манатов (рост на 32,4%).

Депозиты в банке составляют 452,962 млн манатов (рост на 42,5%), в том числе вклады населения - 174,386 млн манатов (рост на 41%).

Капитал банка на начало июля равен 111 млн 115,88 тыс. манатов (рост на 4,4%), уставный капитал - 65,5 млн манатов (без изменений).

Чистая прибыль Ziraat Bank Azerbaycan по итогам деятельности в первом полугодии 2023 года составила 4 млн 128,9 тыс. манатов (рост на 8,4% по сравнению с показателем аналогичного периода 2022 года).

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) выдал 30 декабря 2014 года лицензию ОАО "Ziraat Bank Azerbaycan" на банковскую деятельность.

Х.Насирзаде